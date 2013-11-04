На Рівненщині стався спалах кору

У c. Цепцевичі Сарненського району Рівненської області серед учнів загальноосвітньої школи з 23 по 28 жовтня 2013 року стався спалах кору, внаслідок якого постраждало 42 дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, станом на 4 листопада усі хворі з легкою формою перебігу захворювання перебувають на амбулаторному лікуванні. Медична допомога хворим надається у повному обсязі.

Головним управлінням Держсанепідслужби у Рівненській області створено групу оперативного реагування з метою розслідування причин виникнення випадків захворювання. В ході епідрозслідування встановлено, що дев'ятеро осіб щеплено згідно з рекомендаціями Національного календаря щеплень, четверо – не щеплено та 29 осіб не отримали чергового щеплення.

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У епіцентрі спалаху триває комплекс протиепідемічних заходів. Зазначене питання перебуває на контролі Держсанепідслужби України.

Як інформують в МОЗ, за дев’ять місяців 2013 року в Україні зареєстровано 2155 випадків захворювання на кір, показник захворюваності становить 4,74 на 100 тис. населення, в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року – 12 тис. 102 випадки, показник 26,54 на 100 тис. населення.