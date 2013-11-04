Банкір обікрав своє банківське відділення на мільйон

У Сумах керівника Сумського відділення Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», який, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами цієї установи в сумі понад 1 млн грн, засуджено до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, такий вирок виніс Зарічний районний суд м. Суми на минулому тижні.

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За інформацією начальника відділу прокуратури області Анатолія Гриценка, правоохоронцями встановлено, що банкір з корисливих мотивів протиправно використовував свою керівну посаду і за півроку заподіяв банківській установі збитків в особливо великих розмірах - понад 1 млн грн. Свою провину за пред’явленим прокурорами обвинуваченням зловмисник визнав, однак збитки, заподіяні своїми злочинними діями, не відшкодував.

Засудженого позбавлено волі на 7 років та взято під варту в залі суду. Крім того, судом його позбавлено права на 3 роки займати керівні посади та конфісковано все належне йому майно, крім житла.