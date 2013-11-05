Хату чумака в Моринцях відновлять цього року – голова Черкаської ОДА

Як повідомив на прес-конференції голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб, усі роботи відбуваються за рахунок коштів приватних інвесторів.

За його словами, реконструкція хати не фінансувалася державою попри те, що з 3 червня після численних звернень до сільради хату передали на баланс національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». Крім того, є численні акти обстеження, в яких зафіксовано всі дефекти, що свідчать про те, що хата становила небезпеку для відвідувачів.

Натему: Пшонка: ГПУ виявила низку порушень при демонтажі «хати чумака» в Моринцях

Як сказав Тулуб, реконструкція відбувається згідно з проектом, який пройшов державну експертизу і погоджений із Міністерством культури. При цьому всі роботи фінансуються за рахунок спонсорських коштів, з державного бюджету кошти не виділялися.

За словами Тулуба, реконструкцію хати чумака в Моринцях за дорученням глави держави вивчає Генеральна прокуратура, яка оприлюднила попередні висновки під час Гуманітарної ради минулого тижня. «І треба розібратися, наскільки було вірним рішення розібрати її для реконструкції. Уявіть собі, що могло б статися, якби вона почала руйнуватися», – зазначив голова ОДА.

Він заявив, що «вже цього року хату відновлять, і вона стоятиме на тому ж місці у такому ж автентичному вигляді. Але задля безпеки відвідувачів деякі елементи буде замінено. Крім того, на майданчику поруч буде відтворено чумацький двір. Наразі частина коштів уже надійшла, проте всі роботи, які проводилися до цього, фінансувалися за рахунок інших джерел, дозволених законом».

Як повідомляв УНІАН, представники опозиції заявили, що в селі Моринці Черкаської області, де народився Тарас Шевченко, під приводом реконструкції було знищено 200-річну хату чумака Мефодія Тютюнника. Хата належала до об`єктів національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». Влада визначила хату як об`єкт для реконструкції, але літом роботи з реконструкції не проводилися, а почалися нещодавно. Технологія будівництва хатин у стилі XVIII-XIX століть передбачає, що вона повинна добре просохнути після побудови.

25 жовтня Президент Вікор Янукович підписав доручення генпрокурору Віктору Пшонці про перевірку обставин демонтажу хати чумака в селі Моринці.

31 жовтня генпрокурор заявив, що під час проведення перевірки обставин демонтажу хати виявлено низку порушень законодавства з боку керівництва заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» та посадовців Міністерства культури.