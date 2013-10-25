Янукович доручив Пшонці перевірити демонтаж хати чумака у Моринцях

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Пропоную здійснити перевірку обставин демонтажу хати чумака в селі Моринці Звенигородського району Черкаської області та за результатами такої перевірки надати правову оцінку зазначеним обставинам, вжити в установленому порядку відповідних заходів реагування і забезпечити інформування громадськості», - йдеться в документі.

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Згідно з дорученням, генеральний прокурор має доповісти про результати перевірки до 11 листопада.

Як відомо, у селі Моринці, де народився Тарас Шевченко, під приводом реконструкції було знищено 200-річну хату чумака Мефодія Тютюнника. Хата належала до об’єктів Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». Влада визначила хату як об'єкт для реконструкції, але влітку роботи з реконструкції не проводилися, а розпочалися лише днями. Технологія спорудження хат у стилі XVIII-XIX століть передбачає, що вона повинна гарно просохнути після побудови.