Пшонка: ГПУ виявила низку порушень при демонтажі «хати чумака» в Моринцях

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Черкаської області за матеріалами прес-служби Президента України.

Як зазначив Генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час засідання Громадської гуманітарної ради при Президентові України, до перевірки, яка проходить відповідно до доручення Президента України Віктора Януковича, залучено фахівців Міністерства культури України та Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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«Зокрема, всупереч вимогам закону України про регулювання містобудівної діяльності, керівником заповідника розпочато реконструкцію «чумацької хати» без реєстрації відповідної декларації в Інспекції Держархбудконтролю», - сказав В.Пшонка.

Водночас, за його словами, Міністерство культури досі не вирішило питання щодо наявності підстав для внесення «хати чумака» до переліку об’єктів культурної спадщини.

«Це є явним порушенням закону України про охорону культурної спадщини. Невизначеним залишається право власності на «хату чумака», - підкреслив він.

Крім того, зазначив Генпрокурор, сама будівля розташована на земельній ділянці, яка на праві постійного користування належить Національному заповіднику, а об’єкт нерухомості перебуває на балансі сільської ради.

«Є і інші питання правового характеру, які вивчаються під час проведення прокурорської перевірки в рамках Вашого доручення», - підкреслив Генпрокурор.

Він зауважив, що до 11 листопада, згідно з Дорученням Глави держави, буде надано правову оцінку діям винних осіб та вжито вичерпних заходів реагування щодо усунення виявлених порушень закону.

Як передавав УНІАН, представники опозиції заявили, що в селі Моринці Черкаської області, де народився Т.Г.Шевченко, під приводом реконструкції було знищено 200-річну хатину чумака Мефодія Тютюнника. Хатина належала до об`єктів Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». Влада визначила хатину як об`єкт для реконструкції, але літом роботи з реконструкції не проводилися, а почалися недавно. Технологія будівництва хатин у стилі XVIII-XIX століть передбачає, що вона повинна добре просохнути після побудови.

Водночас, за словами губернатора Черкаської області Сергія Тулуба, фахівці, які обстежували хатину, дійшли висновку про термінову необхідність реконструкції об`єкта напередодні святкування 200-річчя Шевченка, оскільки хатина не витримає великої кількості туристів.

Автор проекту реконструкції чумацької хатини архітектор Анатолій Николенко розповів, що роботи щодо чумацької хатини в Моринцях проходять згідно із затвердженим проектом, який пройшов відповідну експертизу в Черкаському філіалі ДП «Держбудекспертиза».

25 жовтня Президент підписав доручення Генпрокурору про перевірку обставин демонтажу хатини чумака в селі Моринці.