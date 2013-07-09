Екс-міліціонера засуджено до 8 років за тортури

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, вироком Біляївського районного суду співробітник управління з боротьби з незаконним оборотом наркотиків ГУ МВС України в області засуджений до 8 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем, застосування тортур до затриманого і заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, правоохоронця позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, а його майно підлягає конфіскації.

Засудженого узято під варту в залі суду. Крім того, його зобов'язали виплатити потерпілим 74 тисячі гривень як компенсацію за моральну і матеріальну шкоду.