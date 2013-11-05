ДАІ розкритикувала комунальників за погану підготовку до зими

Осінній комісійний огляд вулично-дорожньої мережі виявив незадовільну підготовку дорожніх та комунальних організацій до зимового періоду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, загалом Державтоінспекцією видано більш ніж 1,4 тис. приписів про усунення недоліків, до відповідальності притягнуто 1289 керівників зазначених організацій.

На кінець жовтня підготовка дорожніх організацій у більшості регіонів країни до зимового утримання автомобільних доріг була незадовільною. Найкритичніша ситуація склалася в Криму, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях у райавтодорах взагалі не було необхідного десятиденного запасу паливно-мастильних матеріалів. У Криму, Миколаївській, Тернопільській та Чернігівській областях цей запас становив менш як 10% від необхідної кількості. Крім того, дорожні підприємства зазначених регіонів не мають достатньої кількості переносних огороджень та необхідних дорожніх знаків для тимчасового обмеження руху в разі ускладнення погодних умов.

Комунальні організації до зимового утримання вулиць населених пунктів підготувалися ще гірше. Так, станом на кінець жовтня в робочому стані знаходилося близько половини наявної снігоочисної та розподільчої техніки. Запаси палива складали 27% від необхідної кількості, було заготовлено тільки 39% протиожеледних та 42% фрикційних матеріалів.

Практично неготовими до роботи в зимовий період виявилися комунальні організації Криму, Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

У комунальних організацій Херсонської області на кінець жовтня взагалі не було десятиденного запасу паливно-мастильних матеріалів. В Київській, Кіровоградській, Тернопільській та Хмельницькій областях цей запас складав менше 10% від необхідної кількості.

За результатами огляду Державтоінспекцією України до обласних, міських та районних державних адміністрацій направлено 1875 документів щодо необхідності збільшення видатків на утримання вулично-дорожньої мережі.

Нагадаємо. що "Укравтодор" заявляв про готовність до зими близько 90% снігоприбиральної техніки.