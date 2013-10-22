"Укравтодор" підготував до зими близько 90% снігоприбиральної техніки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на голову "Укравтодору" Євгенія Прусенко під час засідання колегії відомства.

«Взимку заплановано задіяти 6,7 тисяч одиниць техніки. Готово вже 6 тисяч. Деяка техніка ще використовується на дорожніх роботах. На випадок екстремальних погодних умов "Укравтодор" створив 4 мобільні загони загальною кількістю 64 одиниці техніки у Київській, Харківській, Херсонській та Івано-Франківській областях. Для залучення додаткової техніки укладено 631 договір зі сторонніми організаціями», - цитує прес-служба Прусенка.

За його словами, на сьогоднішній день також заготовлено 926 тисяч тонн піску, в той час як потреба на 1 листопада становить 705 тисяч тонн. Крім того, заготовлено 114,6 тисяч тонн солі при потребі на 1 листопада в 105 тисяч тонн.

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Прусенко також повідомив, що дорожники, враховуючи минулорічний досвід, для попередження снігових заметів заготовили вже вдвічі більше снігозатримувальних щитів.

"Також будуть задіяні взимку автоматичні дорожні метеостанції - всього їх 96 в Україні. До 1 листопада шляховики завершать оновлення розмітки, дорожніх знаків та огородження", - резюмував Прусенко.

Присутній на засіданні колегії міністр інфраструктури Володимир Козак доручив "Укравтодору" спільно з облдержадміністраціями, Державтоінспекцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій відпрацювати план дій під час зимової негоди на найбільш проблемних ділянках автомобільних доріг загального користування.

«На місцевому рівні на проблемних ділянках, таких як підйом на дорозі Броди-Рівне, потрібно відпрацювати схему дій шляховиків, автоінспекції, служби надзвичайних ситуацій та інших. Особливо це стосується Закарпатської , Івано-Франківської, Львівської, Рівненської областей, де є значний потік великовантажного автотранспорту, в тому числі і міжнародного. Роботи з організації техніки, посипання сіллю або піском повинні виконуватися вчас7но» , - цитує прес-служба Козака.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») планує до 1 листопада поточного року закінчити підготовку доріг до зимового періоду.

У той же час, після проведення з 1 по 20 жовтня осіннього комісійного огляду вулично-дорожньої мережі експерти ДАІ дійшли висновку, що дорожньо-комунальні організації України практично не готові до роботи в зимовий період.