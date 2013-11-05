Ще трьох прибічників Маркова перевели під домашній арешт

В Одесі суд змінив запобіжний захід – із утримання під вартою на домашній арешт - ще трьом раніше заарештованим учасникам акції протесту проти затримання позбавленого мандата депутата ВР Ігоря Маркова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні, 5 листопада, виніс Приморський районний суд Одеси стосовно Валентина Дорошенка, Євгена Онопрієнка і Валерія Смоліна.

Цим громадянам, згідно з ухвалою, на 2 місяці обмежено пересування з 21.00 до 07.00. На першу вимогу слідчого вони зобов'язані з'явитися на допит.

Зараз під вартою залишаються активісти партії «Родина» Геннадій Данько і Олександр Дарчук.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці депутату Одеської обласної ради, керівнику фракції «Родина" в облраді Костянтину Гринченку, який брав участь в акції протесту (у ніч на 23 жовтня) проти затримання Маркова.

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Раніше райсуд суд на 2 місяці заарештував 6 чоловік, які брали участь у цій акції. 4 листопада одному з них – Олегу Карпову - суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.

Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ. 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Він був затриманий. До самого ранку прихильники Маркова пікетували обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.