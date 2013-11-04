Одного з прибічників Маркова перевели під домашній арешт

В Одесі сьогодні суд змінив запобіжний захід із утримання під вартою на домашній арешт для одного з 6 раніше арештованих учасників акції протесту проти затримання екс-депутата Верховної Ради Ігоря Маркова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення стосовно члена Прогресивної соціалістичної партії України Олега Карпова прийняв Апеляційний суд Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, Приморський районний суд Одеси суд на 2 місяці заарештував 6 чоловік, які брали участь в ніч з 22 на 23 жовтня в акції протесту проти затримання позбавленого мандата депутата ВР Ігоря Маркова. Арештовані були Валерій Смолін, Олег Карпов, Валентин Дорошенко, Євген Онопрієнко, Геннадій Данько і Олександр Дарчук.

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22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Він був затриманий. До самого ранку прихильники Маркова облягали обласне відділення міліції. Вночі правоооронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі та відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.

Маркову інкримінують організацію і скоєння побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Єкатерині ІІ.