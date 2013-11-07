Представник Крашкової звинуватив суд в упередженості

Представник зґвалтованої і побитої мешканки Врадіївки Ірини Крашкової Руслан Радецький сьогодні, 7 листопада, клопотав про відвід суддівської колегії на чолі з головуючою Тетяною Маржиною, яка розглядає дану справу.

Як передає кореспондент УНІАН, Радецький заявив журналістам, що вважає суд упередженим.

"Я клопотання заявив про відведення суду у зв'язку з необ'єктивністю і упередженістю суду... Я вважаю, що були порушені права як потерпілої, так і мого інституту представництва", - заявив представник Крашкової.

Приводом стала чергова відмова у задоволенні клопотання про повторний перегляд у суді відеоматеріалів, які були досліджені судом за відсутності Крашкової та її представника.

Ірина Крашкова повністю підтримала свого представника в суді. Інші сторони процесу не підтримали це клопотання.

При цьому Радецький заявив, що йому незрозуміла позиція державного звинувачення, яке не підтримує клопотання потерпілої.

Первомайський міський районний суд відхилив клопотання про відвід і оголосив перерву у судовому засіданні на 40 хвилин.

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Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували у реанімацію.

28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабиненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабиненко інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області розпочав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд розпочав 8 жовтня.