Золотовалютні резерви України впали до мінімума за 6 років

До такого низького рівня резерви не опускалися жодного разу з квітня 2007 року, коли вони склали $ 23,48 млрд. Розмір валютних резервів тепер значно нижче, ніж навіть на початок фінансової кризи - на 1 вересня 2008 року Україна накопичила $ 38,06 млрд. При цьому зараз у структурі валютних заощаджень перебуває $ 6,4 млрд, які держава має повернути МВФ. Власні кошти України складають всього $ 16,7 млрд, повідомляє Комерсант-Україна.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) у червні знизилися на 5,7%, або на 1,397 млрд дол., і на 1 липня становили 23,144 млрд дол.

За даними НБУ, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 5,7%, або на 1,402 млрд дол. Як повідомляє НБУ, в червні на зміну розміру резервів істотно вплинули виплати з погашення облігацій державної позики у розмірі 1,139 млрд дол. Також повідомляється, що загальне сальдо інтервенцій за червень було позитивним, і становило 101 млн дол. США в еквіваленті.