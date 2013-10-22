Україні прогнозують скорочення золотовалютних резервів до $19 мільярдів

Золотовалютні резерви України, обсяг яких наразі незначно перевищує критично низький рівень у 21 млрд дол., до кінця року можуть скоротитися до 19 млрд дол., оскільки резерви залишаються єдиним джерелом оплати природного газу, що закуповують для проведення опалювального сезону, і підтримки курсу національної валюти, який Національний банк України зараз утримує за допомогою валютних інтервенцій. Про це йдеться у прогнозі економічної ситуації в Україні консалтингової компанії «Da Vinci AG», який має УНІАН.

"Повернення регулятора до валютних інтервенцій, а також збереження несприятливої обстановки на зовнішніх ринках змушує нас переглянути прогноз стану ЗВР до кінця року. При оптимістичному сценарії НБУ вдасться втримати резерви на рівні 20 млрд дол. При розвитку песимістичного сценарію резерви скоротяться до кінця року до 19 - 19,4 млрд дол." , - стверджують експерти «Da Vinci AG».

На думку експертів, скорочення резервів і, як наслідок, зростання девальваційного тиску говорять про істотне звуження можливостей України щодо залучення зовнішніх запозичень у короткостроковій перспективі. «Це означає, що в умовах виплат за борговими зобов'язаннями перед МВФ наступного року ключові тренди, що працюють на зниження резервів, збережуться в 2014 році» , - відзначають в «Da Vinci AG».

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Експерти також не вважають суттєвим фактор підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яка, як очікується, може бути підписана в листопаді під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Щобільше, Україна в будь-якому разі доведеться переглянути підходи у валютній політиці.

«Ситуація може дещо змінитися в разі поліпшення умов доступу до кредитних ресурсів після саміту у Вільнюсі. Однак, оскільки зона вільної торгівлі з ЄС за оптимістичного сценарію запрацює лише у другому півріччі 2014 року, у разі збереження нинішніх тенденцій в економіці України і на зовнішніх товарних ринках і ринках запозичення буде необхідний перегляд підходу до валютної політики України влітку наступного року» , - йдеться в прогнозі консалтингової компанії.

Як повідомляв УНІАН , золотовалютні резерви Нацбанку у вересні скоротилися незначно. На 1 жовтня 2013 резерви становили 21,639 млрд дол. , що на 0,08 % , або на 17 млн дол., менше показника на 1 вересня (21,656 млрд долл.). За інформацією НБУ, на динаміку золотовалютних резервів найбільше вплинули залучення уряду Україна на внутрішньому і зовнішньому ринках (882 млн дол. США). Водночас, у вересні Нацбанк вперше після 4-місячної перерви вийшов на валютний ринок з інтервенціями, витративши на підтримку гривні 582,5 млн долл. США.

У жовтні міжнародне рейтингове агентство Fitch також спрогнозувало подальше скорочення золотовалютних резервів. На думку аналітиків Fitch, приплив капіталу і обсяг можливих запозичень буде не настільки значним, щоб забезпечити боргові зобов'язання і покрити дефіцит рахунку поточних операцій у 2013 і 2014 роках. Це, у свою чергу, і призведе до зниження обсягу резервів і девальвації національної валюти, що надалі ускладнить доступ України до міжнародних ринків позикового капіталу, впевнені в Fitch.