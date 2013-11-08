Недитячий проект для школярів анонсує «Фокстрот»

13 листопада о 12:30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція організаторів та експертів всеукраїнського шкільного конкурсу «ЕКОклас» під девізом: «Твій перший дорослий проект!». Учасники прес-конференції: В'ячеслав Поврознік, виконавчий директор торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому»; Геннадій Виходцев, голова правління громадської організації "Соціальний центр "Перспектива - Фокстрот" . Володимир Вербицький, директор Національного еколого-натуралістичного центру МОН України, доктор педагогічних наук; Олег Картавцев, директор ДП «Центр екологічних ініціатив» Міністерства екології України; Анатолій Подобайло, заступник директора ННЦ «Інститут біології», канд. біологічних наук , КНУ імені Тараса Шевченка. У програмі: презентація соціального проекту «ЕКОклас», який формує проактивну позицію підростаючого покоління з захисту навколишнього середовища; експертна думка лідерів думок у сфері ЕКОвідповідальності; знайомство з юними екологами Києва та виставкою їхніх творчих робіт. А також «перетворення» журналістів у стейкхолдерів проекту «ЕКОклас» за допомогою ініціативи «Благодійність замість сувенірів» . Потрібна акредитація : 050 449 39 99 , .Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua

Довідка :

«ЕКОкласс» - це унікальна соціальна ініціатива торговельної мережі «Фокстрот». Вона об'єднала дітей, батьків, вчителів та представників місцевих громад. Її мета - поліпшити екологічну ситуацію рідного краю. Родзинкою проекту стане колективна, а не індивідуальна робота учасників, а також всеукраїнський масштаб ініціативи з акцентом на рідний край. Конкурс пройде з 13 листопада 2013р. по 12 травня 2014р. , роботи будуть оцінюватися за колективним номінаціями "ЕКОдизайн", "ЕКОінновація", "ЕКОкреатив". До участі запрошуються шкільні колективи з 1 по 11 класи, члени екологічних об'єднань у віці від 6 до 17 років, їхні педагоги та усі, хто хоче жити в екологічно-чистій країні і працює над цим. Фінал конкурсу приурочено до Дня екологічної освіти 12 травня 2014р. Організатори заохотять авторів масових, видовищних, прикладних проектів нагородами та сюрпризами на спеціальній церемонії. Організаційним партнером конкурсу «ЕКОклас» виступив Національний еколого-натуралістичний центр МОН України. Інформаційним партнером стала «Комсомольська правда в Україні».

«Фокстрот» має досвід реалізації власних екологічних проектів і може з повним правом виступати наставником у роботі зі школярами. З 2006 року ГК «ФОКСТРОТ» - підписант Глобального Договору ООН, важливим напрямком якого є екологічна відповідальність бізнесу і його системна робота з мінімізації впливу на навколишнє середовище. З 2009 року реалізується корпоративна екологічна програма « Зелений офіс» з мінімізації впливу офісної діяльності на навколишнє середовище

З 2012 в магазинах «Фокстрот. Техніка для дому» реалізуються тільки біопакети з добавкою EPI TDPA. Готується до реалізації волонтерська програма з централізованої утилізації використаних батарейок. Ведеться широка пропаганда «Зеленого офісу» - за прикладом і за підтримки «Фокстроту» власну еколого-благодійну програму «Зелений Інститут» впроваджують студенти Інституту журналістики КНУ імені Шевченка.