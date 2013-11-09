Франція пропонує замінити купюри в п'ять євро монетами

03:57, 09 листопада 2013
Суспільство
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Паризький монетний двір запропонував вивести з обігу паперові банкноти гідністю п'ять євро і перейти на карбування металевих монет

євро / Фото : thezooom.com

Глава двору Крістоф Бо вважає, за рахунок такої реформи вся зона євро могла б заощадити значну суму грошей, враховуючи дешевизну карбування порівняно з друком купюр, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Якщо б ми замінили всі купюри в п'ять євро на монети, зона євро в сукупності заощадила б 10 млрд євро", - заявив він.

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Бо підкреслив, що головною перевагою такого нововведення є довговічність металу: такі монети в середньому можуть перебувати в обороті до 40 років, тоді як паперові гроші зношуються всього за рік і вимагають, таким чином, постійної заміни.

Своєю пропозицією Бо вже поділився з колегами з інших країн зони євро, проте поки він не заручився підтримкою влади власної країни.

Раніше Паризький монетний двір вже виступав з аналогічною пропозицією. У 2011 році цю ідею французької сторони підтримали монетні двори Данії, Італії та Іспанії. Однак тоді рішуче проти даної ініціативи виступив Європейський центральний банк.

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