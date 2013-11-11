Росія закликає сербів припинити дискримінацію "Газпрому"

Посол Росії в Сербії Олександр Чепурін попросив Белград не дискримінувати «Газпром » та інші великі російські компанії. Про це дипломат заявив в інтерв'ю сербському журналу « Друкован », опублікованому 8 листопада.

Як пише Lenta.ru, особливе занепокоєння Чепуріна викликали зволікання з узгодженням будівництва сербської гілки газопроводу «Південний потік». За словами посла , всі бюрократичні проблеми повинні були бути улагоджені до грудня 2013 року, але сербська сторона затягує оформлення документації. Чепурін підкреслив, що Москва не вимагає преференцій, але наполягає на дотриманні принципів рівноправності стосовно російських компаній.

Дипломат також засудив сербські ЗМІ, в яких міститься критика «Південного потоку» і привів у приклад Болгарію, де будівництво газопроводу вже почалося.

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У Сербії має бути побудовано 470 кілометрів «Південного потоку» і дві компресорні станції. Загальна вартість сербської гілки оцінюється в 1,7 мільярда євро. Президент Сербії Томіслав Ніколіч у травні 2013 року заявляв, що його країна вже приступила до будівництва газопроводу, але подробиць повідомляти не став.

Перші поставки палива по «Південному потоку», який зв'яже Росію з південноєвропейськими балканськими державами, а також Італією та Австрією, почнуться в кінці 2015 року.