Світові ціни на продукти харчування знизяться на 9%

Ціни на продукти харчування знизяться наступного року майже на 9%, повідомляє свіжий звіт Європейського Інституту економічних досліджень. Згідно з повідомленням, наступного року такі товари як кава, кукурудза і пшениця помітно подешевшають.

Зниження цін на продукти говорить про те, що харчова криза, з якою світу доводилося боротися в останні роки, відступає, та харчові запаси поповнилися, передає Yle.fi.

Тим не менше, не всі ціни на продукти харчування зміняться в позитивну сторону: так, наприклад, цукор і какао в наступному році напевно подорожчають.