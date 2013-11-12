Світові ціни на продукти харчування знизяться на 9%
11:36, 12 листопада 2013Суспільство
558 0
Зниження цін обумовлене тим, що харчова криза відступає, та харчові запаси поповнилися. Цукор і какао, проте, наступного року, напевно, подорожчають.
Світові запаси продуктів поповнились - звіт
Ціни на продукти харчування знизяться наступного року майже на 9%, повідомляє свіжий звіт Європейського Інституту економічних досліджень. Згідно з повідомленням, наступного року такі товари як кава, кукурудза і пшениця помітно подешевшають.
Зниження цін на продукти говорить про те, що харчова криза, з якою світу доводилося боротися в останні роки, відступає, та харчові запаси поповнилися, передає Yle.fi.
Тим не менше, не всі ціни на продукти харчування зміняться в позитивну сторону: так, наприклад, цукор і какао в наступному році напевно подорожчають.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter