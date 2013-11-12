У Харкові стався наліт на ювелірний салон, поранено охоронця й міліціонера

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, сьогодні вдень до торговельного павільйону зайшли 4 чоловіки й вистрелили в охоронця. Він отримав два поранення.

Потім, погрожуючи ножами та пістолетом, нападники змусили продавців лягти на підлогу. Розбивши скло вітрин, вони викрали ювелірні вироби.

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Коли розбійники залишали місце злочину, поранений охоронець відкрив по втікачах вогонь. Шум пострілів привернув увагу перехожих, які й викликали міліцію.

По гарячих слідах один з нападників (1988 року народження) був затриманий. Однак він чинив опір правоохоронцям, у наслідок чого 30-річний старший лейтенант міліції отримав поранення.

На цей час і міліціонер, і охоронець доправлені до лікарні. Міліціонер перебуває у стабільно важкому стані

До ЄРДР внесено два кримінальних провадження за фактами розбою (ч. 3 ст. 187 КК України) та посягання на життя правоохоронця (ст. 348 КК України).

Прокуратура району призначила процесуальних керівників у провадженнях, проводяться необхідні слідчі дії, направлені на встановлення місця знаходження інших нападників.