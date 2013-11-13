Робота британського художника на аукціоні побила світовий рекорд

Робота художника-експресіоніста Френсіса Бекона стала найдорожчим витвором мистецтва.

Триптих «Три нариси до портрета Люсьєна Фрейда» оцінено у рекордні 142 млн доларів, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Торги тривали лише шість хвилин. Цього часу вистачило, щоб лот на аукціоні Christie’s злетів із заявленої ціни у 85 млн дол.. до 142,4 млн.

Покупець невідомий – власники супердорогих полотен не часто називають своє ім’я.

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Триптих «Три нариси до портрета Люсьєна Фрейда» написано у 1969 році. Тоді художник працював у Королівському коледжі мистецтв у Лондоні. На картині зображено британського художника Люсьєна Фрейда, близького друга Бекона. Після виставки в паризькому Гран-Пале на початку 70-х років Бекон вирішив розділити картини на три окремі панелі. Одна з них виставлялася у британській галереї Тейт у 1985 році. У 1999 році об'єднаний триптих показали на американській виставці в Коннектикуті.

Попередній ціновий рекорд належав пастельній версії картини «Крик» Едварда Мунка. Тільки вона з чотирьох варіантів «Крику» знаходиться к приватних руках. Роботу було продано на аукціоні Sotheby’s минулого року майже за 120 млн дол.