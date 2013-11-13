«Мотор-Січ» зробив рекламу з ролика повстанців, які збивають вертоліт в Сирії (відео)

Кадри, зняті сирійськими повстанцями, показують пряме попадання зенітної ракети в двигун сирійського вертольота Мі- 8, що належить урядовим військам, пише theaviationist.com.

Для того, щоб продемонструвати якість своєї продукції, концерн «Мотор Січ», виробник авіаційних двигунів для вертольотів і літаків створив на базі цього відеоролика рекламу своїх двигунів.

У відеоролику видно, як зенітна ракета потрапляє прямо в двигун вертольота Мі-8, лунає вибух і йде дим, однак незважаючи на пряме попадання, двигун виробництва «Мотор -Січ» продовжує працювати, а вертоліт продовжує політ.

Протягом усього ролика чути вигуки повстанців "Аллах Акбар!" тоді як вже наприкінці ролика з'являється емблема компанії "Мотор -Січ" з написом "Моторсіч Акбар".