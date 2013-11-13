Обсяг банківських депозитів у жовтні знизився вперше з травня 2012 року - НБУ

Тоді також було зафіксовано зниження обсягу депозитів на 0,8%, після чого до кінця 2012 і з початку 2013 року фіксувалося їх стійке зростання, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, протягом місяця відбулося збільшення залишків депозитів, залучених банками у національній валюті, на 0,3% (з початку року - на 23,2%) за одночасного їх зниження в іноземній валюті на 1,5% (з початку року - на 0,1%).

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«Це відповідним чином вплинуло на динаміку загального обсягу банківських депозитів, залишки по яких у жовтні знизилися на 0,4% (з початку року зросли на 13,0%) - до 641,9 млрд грн», - наголошується в повідомленні.

Згідно з даними НБУ, залишки депозитів на рахунках фізосіб за місяць зросли на 1,3% (з початку року - на 17,7%) - до 430,5 млрд грн, тоді як залишки на рахунках юросіб знизилися на 3,6% (з початку року зросли на 4,6%) - до 211,4 млрд грн.