Українці нарощують довгострокові вклади

Банкіри пов'язують нарощування портфеля довгострокових вкладів з бажанням громадян зафіксувати високі відсотки на тривалий термін. Однак тренд популярності короткострокових вкладів складно зламати, нарікають банкіри. Довгі внески займають всього 3% їх портфеля, повідомляє Комерсант-Україна.

Громадяни повертаються до довгострокового інвестування своїх заощаджень. У вересні вони поклали на гривневі депозити терміном понад два роки 898 млн грн (+14%) , випливає з останнього звіту Нацбанку. Це найзначніший за п'ять років місячний приріст залишків коштів на довгих рахунках.

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Раніше населення вирішилося покласти крупніший обсяг грошей на депозити строком понад два роки перед початком фінансової кризи - у вересні 2008 року приріст склав 934 млн грн. Після цього недовіра до банківської системи і побоювання девальвації змушували українців розміщувати свої кошти в банках в основному на короткі терміни або на рахунках до вимоги.

"Минулого року середній депозит розміщували строком на два з половиною-три місяці, а зараз вже на шість місяців", - каже заступник голови Нацбанку Борис Приходько.

Приплив грошей на довгострокові рахунки пояснюється бажанням вкладників зафіксувати на кілька років високий відсоток на тлі зниження прибутковості депозитів. "З початку року ставка на тримісячні вклади впала на 4,77%, на шестимісячні - на 3%, а на довгострокові - всього на 1,92%" , - зазначив Приходько. За даними індексу UIRD, вчора річний гривневий депозит в середньому коштував 17,7% , а тримісячний - 15,54%.