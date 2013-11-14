Нові «швидкі» виділять всім регіонам України

Про це сьогодні розповіли на минулому в МОЗ брифінгу директор департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України Микола Хобзей і начальник Управління державних цільових програм та державних закупівель МОЗ Галина Довганчин.

За їх словами, розподіл автомобілів буде проводитися згідно з заявками регіонів. При цьому буде прийматися до уваги, в першу чергу, населення області, а також наявний автотранспорт, який експлуатується не більше п'яти років, і наявний рівень забезпечення «швидкими».

Тому в кожен регіон буде направлено різну кількість автомобілів, щоб домогтися рівномірного забезпечення якісними машинами швидкої допомоги. Щодо більше автомобілів отримають ті регіони, в яких закупівля швидких за кошти місцевого бюджету проводилася рідше.

Нагадаємо, МОЗ зараз проводить закупівлю безпрецедентної кількості «швидких» - 1412 автомобілів. Після того, як нові «швидкі» будуть доставлені у регіони, загальний рівень їх забезпеченості автотранспортом у середньому зросте вдвічі і складе 60%. Для того ж, щоб дотримувався необхідний стандарт, до якого прагне МОЗ, і який становить 1 автомобіль на 10 тисяч населення, необхідно, щоб в Україні було 4561 автомобіль швидкої допомоги. Тобто, для повного оновлення парку будуть потрібні ще дві аналогічні за масштабами закупівлі.