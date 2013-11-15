Румунія обмежила ввезення товарів українцями

Відповідне рішення закріплене Указом національної агенції податків Румунії від 29.10.2013 № 3387 «Інструкції щодо управління інформації стосовно певної категорії товарів, ввезених в Румунію мандрівниками в їх особистому багажу», повідомляється на сайті Мінінфрастуктури.

Згідно з цим Указом у пункті пропуску «Сігету Мармацієй» (Румунія) з 1 до 15 листопада цього року проводиться експеримент, за яким кожен громадянин письмово декларує товар, який переміщує територією Румунії. А співробітники митної служби Румунії здійснюють перевірку та внесення інформації до спеціальних баз даних.

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А з 15 листопада відповідне нововведення запроваджується в усіх пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні. З огляду на це, можливе виникнення черг транспортних засобів у пунктах пропуску Мукачівського та Чернівецького прикордонних загонів через збільшення часу оформлення румунською стороною.

З метою ефективного впливу на можливу ситуацію Держприкордонслужбою у регіонах утворені ситуативні групи, ініційовано та проведено прикордонно-представницькі зустрічі на рівні Помічників прикордонних представників Сторін за участю представників митних органів України та Румунії з питань забезпечення функціонування пунктів пропуску, а також уточнено порядок взаємодії з контрольними органами у пунктах пропуску через державний кордон.

Мінінфраструктури рекомендує міжнародним автомобільним перевізникам враховувати зазначену інформацію при плануванні перевезень до Румунії.