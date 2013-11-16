На Дніпропетровщині знайдено тіло зниклого рибалки, ще двох розшукують

Підрозділи ДСНС, МВС, а також місцеві жителі розшукують двох рибалок, зниклих на Дніпрі в Дніпропетровській області, тіло третього рибалки знайдено недалеко від берега, повідомляє ДСНС.

Троє рибалок, мешканців Луганська, вийшли порибалити на човні 14 листопада і не повернулися до місця базування - приватної бази відпочинку. У п'ятницю почалися їх пошуки. До вечора на відстані 150 метрів від берега знайшли тіло одного рибалку, що заплутався в сітях.

Читайте також: У Росії звільнили українського рибалку Федоровича

"Станом на ранок 16 жовтня доля двох рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають, до них залучено 25 осіб і дев'ять одиниць техніки, у тому числі шість човнів", - йдеться в повідомленні.