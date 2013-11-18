У Черкасах сталася аварія на головному міському колекторі

Сьогодні у Черкасах внаслідок промивання ґрунтовими водами та обвалу землі було пошкоджено частину головного каналізаційного колектора по вул. Чигиринській.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, аварійна ділянка сягає близько 25 метрів, розташована вона в зеленій зоні.

Каналізаційний колектор по вул. Чигиринський відкачує каналізаційні стоки з помешкань 70% жителів Черкас.

Працівникам КП «Черкасиводоканал» вдалося локалізувати аварію так, що жителі міста не відчули жодних незручностей у результаті цієї аварії.

За словами начальника КП «Черкасиводоканал» Сергія Овчаренка, жоден з мікрорайонів міста не постраждав, оскільки водопостачання будинків не припинялося.

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На місці аварії працюють бригади підприємства, які вже змонтували обвідну лінію каналізаційного колектора та насос для перекачування стічних вод. Нині ведуться роботи з підготовки до буріння свердловини для забезпечення водозниження. Це потрібно зробити, адже каналізаційний колектор залягає на глибині більш як 6 метрів, а ґрунтові води перебувають на рівні трьох метрів, і для забезпечення доступу до аварійної ділянки потрібно робити водозниження. Також зараз монтується додатковий насосний агрегат для відкачування стічних вод з міста.

За словами Овчаренка, зважаючи на тривалий термін експлуатації колектору, який здано в експлуатацію понад 40 років тому, з кожним роком збільшується кількість подібних аварій. Під час заміни пошкоджених ділянок колектору замість залізобетонних, які не витримують газової корозії, прокладаються спеціальні поліетиленові труби, які більш стійкі, термін їх експлуатації сягає більш як 50 років.