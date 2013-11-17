Сильний землетрус стався на півдні Атлантики

Землетрус магнітудою 7,8 стався в неділю у південній частині Атлантичного океану, передає РІА Новости з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр землетрусу знаходився у Морі Скоша між Південними Оркнейськими островами та островами Південна Георгія і Південними Сандвічевими. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

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Оперативна інформація про можливе виникнення цунамі не надходила.