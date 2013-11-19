В Україні аліменти прив'яжуть до рівня інфляції

«Раніше стосовно цього питання не було єдиної практики: якісь судді ставали на бік дружин, а якісь - чоловіків. Відтепер суму фіксованих аліментів повинні будуть індексувати - їх розмір визначається у гривнях, а не у відсотках від доходу чоловіка. Згідно з чинним законодавством, розмір аліментів сьогодні не може бути нижче 30% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку - від 291,60 до 363,00 грн. на місяць, пишуть «Вести».

"З 1 грудня 2013 сума ще буде рости", - розповів старший партнер адвокатської компанії «Кравець та Партнери» Ростислав Кравець.

Юристи впевнені, що нове рішення ВСУ спровокує збільшення кількості позовів розлучених пар один до одного. «Швидше за все, кількість суперечок буде рости », - говорить Кравець.

У чому сьогодні сумніваються експерти - це в ефективності судових рішень. « Справ про затвердження сум аліментів і про їх виплатах розглядається і виграється достатньо багато. Що відбувається значно рідше - це фактична виплата цих самих аліментів. Стягнути їх останнім часом все складніше », - відзначив керуючий партнер юрфірми " Можаєв і Партнери »Михайло Можаєв.