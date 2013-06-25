В Україні посилять боротьбу з неплатниками аліментів

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, кричущим порушення прав дитини є невиконання одним із батьків своїх батьківських обов`язків.

“Найчастіше це ухилення від сплати аліментів. Майже кожне четверте звернення (дітей - УНІАН) стосується несплати аліментів. На жаль, механізм державного примусу щодо сплати аліментів є недосконалим”, - сказав Павленко.

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Уповноважений зазначив, що це стосується не тільки злісних неплатників аліментів, а й тих, хто певний час не платить аліменти. Павленко вважає, що покарання не повинно передбачати ув`язнення за ґратами, бо користі від цього немає. Покарання має носити фінансовий характер, включаючи виконання громадських чи виправних робіт.

“Батьки мало спілкуються з дітьми, батьки часто не знають, чим живе їхня дитина, що її реально турбує, з якими проблемами дитина стикається. Соціологічне дослідження наше показало, що майже 40% батьків не знають, що дитина робить після школи”, - сказав Павленко.

Він наголосив, що майже третина батьків не знає, які у дитини реальні оцінки в школі, переважна більшість батьків спілкується з дітьми не більше п`яти хвилин на день.

“При цьому основне питання: як справи в школі? Відповідь часто батьків не цікавить. Відповідь “добре” їх повністю задовольняє”, - підкреслив Павленко.