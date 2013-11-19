У Харкові в масовій бійці студентів взяли участь близько 100 осіб

У Харкові в масовій вуличний бійці студентів взяли участь близько 100 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про бійку на бульварі Івана Каркача надійшло до міліції вчора, 18 листопада, близько 22:25.

На місце події були направлені працівники слідчо-оперативної групи, наряди патрульної служби, ДАІ. Крім того, туди був направлений наряд спецпідрозділу міліції «Беркут».

На місці події правоохоронці встановили, що між двома студентами та невідомими особами стався конфлікт, який згодом перейшов у сутичку. Один із мешканців студентського гуртожитку покликав на допомогу своїх товаришів. У результаті, на вулиці поблизу гуртожитку зібралося близько 100 осіб.

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Як зазначається в повідомленні, завдяки своєчасному реагуванню працівників міліції на повідомлення, ситуацію вдалося швидко локалізувати. З учасниками зібрання була проведена відповідна профілактична бесіда і юнаки спокійно розійшлися у своїх справах. Одному студенту була надана медична допомога.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні процесуальні заходи.