Акція протесту біля одеського цирку закінчилася бійкою (відео)

Бійкою закінчилася акція протесту захисників тварин, яка відбулася 17 листопада біля будівлі одеського цирку.

Як повідомляє "Думская", учасники акції закликали людей не купувати квитки на вистави, в яких задіяні тварини: «Не оплачуйте чужі страждання!», - скандували вони.

За їх словами, звірів у цирку утримують у жахливих умовах і погано з ними поводяться.

«Протягом останніх трьох років я ініціювала перевірки контролюючих органів на предмет утримання диких тварин у цирку, - сказала начальник департаменту охорони тваринного світу та природних ресурсів Міжнародного конгресу захисту прав і свобод людини «Мир» Олена Марченко. - У всіх випадках були виявлені порушення, які суперечать законодавчим нормам України... У двадцяти країнах світу вже зрозуміли, що це жорстоко і на законодавчому рівні заборонили використовувати тварин у цирку. Сподіваюся, Україна стане наступною».

Пізніше до протестуючих під'їхав автомобіль з написом "Цирк" і колонками на даху, з яких зазвучала гучна музика, що заглушила заклики активістів. Чоловіків, які приїхали на машині, попросили зробити музику тихіше, на що ті відповіли відмовою. Зав'язалася бійка.