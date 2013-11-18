Акція протесту біля одеського цирку закінчилася бійкою (відео)

16:39, 18 листопада 2013
Суспільство
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Учасники акції закликали людей не купувати квитки на вистави, в яких задіяні тварини.

Біля цирку в Одесі сталася бійка / Кадр з відео

Бійкою закінчилася акція протесту захисників тварин, яка відбулася 17 листопада біля будівлі одеського цирку.

Як повідомляє "Думская", учасники акції закликали людей не купувати квитки на вистави, в яких задіяні тварини: «Не оплачуйте чужі страждання!», - скандували вони.

За їх словами, звірів у цирку утримують у жахливих умовах і погано з ними поводяться.

«Протягом останніх трьох років я ініціювала перевірки контролюючих органів на предмет утримання диких тварин у цирку, - сказала начальник департаменту охорони тваринного світу та природних ресурсів Міжнародного конгресу захисту прав і свобод людини «Мир» Олена Марченко. - У всіх випадках були виявлені порушення, які суперечать законодавчим нормам України... У двадцяти країнах світу вже зрозуміли, що це жорстоко і на законодавчому рівні заборонили використовувати тварин у цирку. Сподіваюся, Україна стане наступною».

Пізніше до протестуючих під'їхав автомобіль з написом "Цирк" і колонками на даху, з яких зазвучала гучна музика, що заглушила заклики активістів. Чоловіків, які приїхали на машині, попросили зробити музику тихіше, на що ті відповіли відмовою. Зав'язалася бійка.

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