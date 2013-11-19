Азаров відбув на зустріч з главами урядів СНД
15:13, 19 листопада 2013Суспільство
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Зокрема, Микола Азаров поговорить з Дмитром Медведєвим про газ.
Азаров відбув до Петербурга
Прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув з робочим візитом до Санкт-Петербурга для участі у засіданні Ради глав урядів СНД, яке відбудеться 20 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, після засідання Азаров проведе зустріч з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим.
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У ході зустрічі з Медведєвим планується обговорення питань, що стосуються газової сфери і взаємної торгівлі.
Як повідомляв УНІАН, у ході засідання Ради глав урядів країн-учасниць СНД, серед іншого, глави урядів країн СНД мають намір розглянути питання про виконання Договору про зону вільної торгівлі СНД.
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