Азаров відбув на зустріч з главами урядів СНД

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув з робочим візитом до Санкт-Петербурга для участі у засіданні Ради глав урядів СНД, яке відбудеться 20 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, після засідання Азаров проведе зустріч з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим.

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У ході зустрічі з Медведєвим планується обговорення питань, що стосуються газової сфери і взаємної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, у ході засідання Ради глав урядів країн-учасниць СНД, серед іншого, глави урядів країн СНД мають намір розглянути питання про виконання Договору про зону вільної торгівлі СНД.