Нафтогаз до кінця року погасить $ 1 мільярд боргу перед Газпромом - Ставицький

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Ставицький повідомив, що НАК «Нафтогаз України» продовжує здійснювати платежі російському «Газпрому» за газ, який було придбано в серпні.

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«Я вже говорив, що минулого тижня було сплачене більш ніж 20%. Щодня йдуть платежі», - сказав Ставицький.

14 листопада заступник голови «Газпрому» Андрій Круглов повідомив, що в компанії не бачать позитивної динаміки в погашенні боргу за поставки російського газу Україною, який в даний час перевищує 1,3 млрд доларів.

Нагадаємо, «Нафтогаз» почав виплачувати заборгованість 5 листопада цього року.

Вперше про борг стало відомо 29 жовтня, коли голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ до цих пір не сплатив 882 млн. доларів за поставлений в серпні російський газ і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, відзначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Того ж дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом із оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі проблеми, проте всі питання мають вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно спрямовувати "Газпрому" платежі за газ не пізніше ніж 7-го числа місяця, що йде за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.