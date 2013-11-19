Офіційний курс валют на 20 листопада
18:57, 19 листопада 2013Суспільство
360 0
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України
НБУ встановив курс гривні
На 20 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: Янукович: Нацбанку вдалося відбити спекулятивні атаки на курс гривні
100 USD США – 799.3000 (на 19 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1079.2149 (на 19 листопада – 1080.4138)
10 RUR – 2.4511 (на 19 листопада – 2.4544)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter