Офіційний курс валют на 20 листопада

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

На 20 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: Янукович: Нацбанку вдалося відбити спекулятивні атаки на курс гривні 100 USD США – 799.3000 (на 19 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1079.2149 (на 19 листопада – 1080.4138) 10 RUR – 2.4511 (на 19 листопада – 2.4544) Всі курси валют на 20 листопада

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