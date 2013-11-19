Офіційний курс валют на 20 листопада

18:57, 19 листопада 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

Гривня, обмін валют

На 20 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

На тему: Янукович: Нацбанку вдалося відбити спекулятивні атаки на курс гривні

100 USD США – 799.3000 (на 19 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1079.2149 (на 19 листопада – 1080.4138)

10 RUR – 2.4511 (на 19 листопада – 2.4544)

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