Янукович: Нацбанку вдалося відбити спекулятивні атаки на курс гривні

Нагадаємо, що зараз в уряді і Нацбанку активно обговорюється необхідність введення збору від операцій з продажу готівкової іноземної валюти, який може бути встановлений на рівні 10-15% від суми. За задумом ініціаторів нововведення, кошти будуть направлятися до Пенсійного фонду. «Необхідно приймати дуже акуратне і зважене рішення. Повинні бути враховані думки і інтереси всіх сторін - Національного банку, банків і громадян. Поки що єдиної думки на цей рахунок немає», - зазначив він.

Введення збору повинно знизити попит на іноземну валюту і сприяти зниженню спекулятивних операцій, які чинять серйозний тиск на курс національної валюти.

Втім, президент зазначив, що, завдяки вжитим в часи «головування» Сергія Арбузова антикризовим заходам, Нацбанку поки і так вдається утримувати гривню від девальвації. «Прогнозований курс - необхідна умова для стійкого розвитку економіки країни. Виходячи з цього я й оцінюю дії Національного банку України з утримання стабільності національної валюти, - зазначив Віктор Янукович. - Незважаючи на спроби проведення спекулятивних атак на гривню, оперативність і зваженість дій Національного банку дозволила зберегти її стабільність. Останнім часом на готівковому валютному ринку обсяг купівлі іноземної валюти населенням практично зрівнявся з обсягом продажу, чого не вдавалося досягти на протязі багатьох років».