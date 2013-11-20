Один з найбільших банків Росії припинив роботу

За кількістю банкоматів кредитна організація, у якої вранці 20 листопада було відкликано ліцензію, входить до п'ятірки найбільших в Росії. Про це повідомляє РІА Новости.

Банк Росії з 20 листопада відкликав ліцензію на здійснення банківських операцій у московського комерційного Майстер - банку, що входить в першу сотню російських банків за розміром активів і володіє однією з найбільших мереж банкоматів, говориться в повідомленні регулятора.

Кредитна організація є учасником системи страхування внесків. Майстер - банк - російський комерційний банк, заснований в кінці 1992 року. Є універсальним банком, надає всі види банківських послуг. Працює як з приватними особами, так і з корпоративними клієнтами. Голова правління Майстер - банку - Борис Булочник.