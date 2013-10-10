Крашкова відклала операцію на черепі до закінчення судового процесу

Про це кореспондентові УНІАН повідомила сама Крашкова.

"Це буде пізніше, оскільки задля справедливості, яка повинна відбутися, я жертвую своїм здоров'ям і не йду на лікування, не лягаю на операцію, щоб дочекатися закінчення процесу. Всі свої сили я віддаю тому, щоб справедливість була встановлена", - сказала Крашкова.

Також вона поскаржилася на своє самопочуття.

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"Почуваюся я погано: постійні головні болі, у мене з пам'яттю проблеми, я можу одне й те саме запитати по п'ять разів. І ще після цього випадку я боюся чоловіків, я боюся ходити сама", - сказала жінка.

Як повідомляв УНІАН, суд проводить засідання щодня з 8 жовтня.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.

28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - здійснення згвалтування, розбійного нападу, а також ряду службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справу про згвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про биття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд продовжив строк тримання під вартою всіх обвинувачуваних до 25 листопада.