Держзвинувачення: 35 експертиз підтвердили провину кривдників Крашкової

Начальник відділу прокуратури Миколаївської області Наталія Висоцька яка підтримує державне обвинувачення в суді, 10 жовтня зазначила, що в результаті проведених 35 судових експертиз та інших слідчих дій здобуто достатню кількість доказів вини осіб, що перебувають на лаві підсудних.Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.

При цьому сьогодні журналістам у суді адвокат підсудного міліціонера Євгена Дрижака Володимир Клименко заявив, що всі експертизи підтверджують непричетність його підзахисного і міліціонера Дмитра Поліщука до здійснення згвалтування і побиття Ірини Крашкової.

10 жовтня Первомайський районний суд у виїзному засіданні в приміщенні Апеляційного суду Миколаївської області в закритому режимі продовжив допит свідків у кримінальному провадженні відносно осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів у селищі Врадіївка.

Явка свідків забезпечується органами прокуратури області. В ході закритого судового засідання ними надаються свідчення по суті кримінального провадження.

На тему: Крашкова відклала операцію на черепі до закінчення судового процесу

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитро Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - здійснення згвалтування, розбійного нападу, а також ряду службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справу про згвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд продовжив термін утримання під вартою всіх обвинувачених до 25 листопада.