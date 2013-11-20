У Харкові перейменували площу Рози Люксембург

Як передає кореспондент УНІАН, більшість депутатів Харківської міської ради сьогодні, 20 листопада, під час сесії проголосували за перейменування площі Рози Люксембург та повернення майдану попередньої назви – Павловська площа.

Рішення було ухвалене «з метою відродження історичних традицій та відновлення історико-культурного середовища Харкова». Рекомендацію перейменувати площу також дала Міська топонімічна комісія.

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Розробники рішення очікують, що перейменування «дозволить зробити ще один крок до відродження традицій та відтворення історичного обличчя Харкова». Крім цього, вони зазначили, що реалізація цього рішення «не потягне за собою додаткових витрат з бюджету Харкова».

Представники комуністичної партії не підтримали перейменування площі Рози Люксембург.

Перед початком сесії міської ради прихильники Комуністичної партії України під стінами мерії провели пікет, під час якого закликали Харківського міського голову Геннадія Кернеса не змінювати назву площі, а більше приділити уваги проблемам ЖКГ міста.

Близько 30 активістів тримали прапори КПУ і транспаранти з написами «Нет - переименованиям улиц и площадей», «Бюджет города на обслуживание ЖКХ. Нет - переименованиям», «Кернес, борись с ямами, а не с названиями».