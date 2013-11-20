Завтра в Україні пройдуть дощі
13:21, 20 листопада 2013Суспільство
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Завтра у східних областях України, у Криму та Приазов'ї без опадів, на решті території очікуються невеликі дощі (у західних областях місцями).
У четвер в Україні дощитиме
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 11°, у східних областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 6-11° тепла, на півдні Одещини та у Криму 12-17°.
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У Києві та області у четвер очікуються невеликі дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.
Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.
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