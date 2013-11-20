Падіння ВВП України за 10 місяців становить 0,6%

В Україні падіння ВВП за підсумками 10 місяців становило 0,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час спільної прес-конференції з головами урядів Росії й Білорусі після засідання голів урядів СНД.

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«У нас за 10 місяців 99,4%, тобто мінус 0,6 (показники ВВП - УНІАН)», - сказав Азаров.

При цьому він відзначив, що завдання уряду - за підсумками року забезпечити невелике зростання ВВП.

«Наше завдання, що б ми рік завершили з невеликим, але плюсом», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в третьому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом 2012 року прискорилося до 1,5%, при цьому економіка України демонструє спад п'ятий квартал поспіль. Порівняно з другим кварталом з урахуванням сезонного чинника падіння ВВП сповільнилося до 0,4%.

Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%

За версією міжнародних фінансових організацій, зростання ВВП у 2013 році не перевищить 1%. Зокрема, МВФ прогнозує зростання на 0,4%, Світовий банк – 0%, ЄБА – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Згідно з державним бюджетом на поточний рік, номінальний ВВП у 2013 році має становити 1,576 трлн грн, зростання ВВП – 3,4%. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує позитивне зростання ВВП за підсумками року, але менше планового показника в 3,4%.

Кабінет міністрів 14 вересня зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, що передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень проти грудня), держборг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП. Проект відправлено на доопрацювання.