Азаров сподівається, що падіння ВВП припиниться і рік закінчиться з «терпимим дефіцитом бюджету»

Прем'єр-міністр Микола Азаров розраховує, що Україна завершить 2013 рік з терпимим дефіцитом бюджету, а зниження ВВП буде подолано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив, відкриваючи засідання Всесвітнього економічного форуму в Києві.

«Ми розраховуємо на те, що в 2013 році ми не матиме спаду ВВП і закінчимо рік терпимим дефіцитом бюджету», - сказав Азаров.

При цьому він зазначив, що Україна не випробовує проблем з виплатою боргових зобов'язань. «Ми розплачуємося за борговими зобов'язаннями. У нас немає проблем з виплатою зовнішніх і внутрішніх боргів», - сказав Азаров.

При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що досягнення України відзначають на міжнародному рівні. «Така авторитетна організація як Міжнародний валютний фонд відзначила достатньо серйозний прогрес відносно України, що для нас надзвичайно важлива оцінка. Нам приємно зазначити, що такий авторитетний фінансовий орган як Світовий банк, підбиваючи підсумки рейтингу Doing Business, наголосив на серйозному просуванні України в рамках цього рейтингу. За останні 2 роки ми піднялися на 40 позицій і входимо до числа країн, які зробили ривок в цьому напрямку», - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, ВВП України за підсумками третього кварталу демонструє спад п'ятий квартал поспіль. Спад ВВП в річному вираженні (третій квартал 2013 до третього кварталу 2012 року) склав 1,5%, у порівнянні з другим кварталом з урахуванням сезонного чинника спад ВВП сповільнився до 0,4%.

Разом з тим, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозує зростання реального ВВП України за підсумками 2013 року на рівні 1% при прогнозному обсязі номінального ВВП за підсумками 2013 року на рівні 181 млрд дол.

Україна поліпшила свої позиції в рейтингу Світового банку за легкостю ведення бізнесу (Doing business - 2014) відразу на 25 пунктів – до 112 місця. За підсумками аналогічного рейтингу в 2013 році Україна посідала 137 місце, але ця оцінка була знижена до 140 місця у зв'язку з включенням до рейтингу 4-х нових країн.