Українські товари будуть конкурентоспроможними в ЄС - президент Австрії

Федеральний президент Австрії Гайнц Фішер упевнений, що українські товари будуть конкурентоспроможними на європейському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на українсько-австрійському бізнес-форумі у Відні.

За словами Фішера, Австрія як один з головних інвесторів України може оцінити, які переваги для України відкриває європейська асоціація та створення зони вільної торгівлі.

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Як сказав президент Австрії, це створення нових робочих місць, а також відкриття найбільшого у світі ринку. “Українські товари будуть доступні для 500 млн споживачів”, - сказав Фішер.

Говорячи про конкурентоспроможність українських товарів, Фішер наголосив, що за умови подолання певних бюрократичних перепон «плоди євроінтеграції не змусять на себе довго чекати».