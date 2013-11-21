Українські товари будуть конкурентоспроможними в ЄС - президент Австрії
Гайнц Фішер наголосив, що за умови подолання певних бюрократичних перепон «плоди євроінтеграції не змусять на себе довго чекати».
Федеральний президент Австрії Гайнц Фішер упевнений, що українські товари будуть конкурентоспроможними на європейському ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на українсько-австрійському бізнес-форумі у Відні.
За словами Фішера, Австрія як один з головних інвесторів України може оцінити, які переваги для України відкриває європейська асоціація та створення зони вільної торгівлі.
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Як сказав президент Австрії, це створення нових робочих місць, а також відкриття найбільшого у світі ринку. “Українські товари будуть доступні для 500 млн споживачів”, - сказав Фішер.
Говорячи про конкурентоспроможність українських товарів, Фішер наголосив, що за умови подолання певних бюрократичних перепон «плоди євроінтеграції не змусять на себе довго чекати».