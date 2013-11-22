Угода про поставки газу зі Словаччини Україні "майже готова" - ЄК

"Ми наблизились до підписання угоди. Ця угода дозволить Україні та Словаччині розпочати реверсні поставки газу зі Словаччини Україні," сказала УНІАН речниця комісара Оттінгера Марлен Холзнер.

На цьому етапі, додала вона, більшої інформації немає, але угода може бути підписана "вже в найближчі дні".

Проти реверсних поставок газу зі Словаччини активно виступає російський "Газпром."

Як заявляв у жовтні ц.р. під час візиту до Брюсселя міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький, зі Словаччини Україна могла б отримувати понад десять мільярдів кубічних метрів газу на рік.

Наразі Україна отримує газ в реверсному режимі з Польщі та Угорщини і планує у майбутньому імпортувати газ з Хорватії через Угорщину.

Тестові постачання газу зі Словаччини у реверсному режимі почалися в середині травня цього року.