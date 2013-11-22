У Харкові шестеро злочинців заради квартири викрали пенсіонера

Як повідомили УНІАН в Управлінні боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Харківській області, 20 листопада були затримані шестеро громадян України - уродженці Харкова та Луганської області віком від 31 до 45 років.

Злочинці шахрайським шляхом отримали від 73-річного жителя Харкова довіреність на його квартиру. Щоб пенсіонер не заважав продажу помешкання, його викрали і протягом двох днів силою утримували в селі Нова Олександрівка Сахновщинського району. 20 листопада пенсіонера звільнили. Зараз він перебуває в лікарні, його стан задовільний.

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Слідче управління відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Під час проведення обшуків у одного з членів злочинної групи було виявлено арсенал зброї. Зокрема, 2 автомати МП-40 (7,65 мм), чотири пістолети марки «Вальтер», один пістолет марки «ТТ», один пістолет Стечкіна, один пістолет невстановленого зразка, одну гвинтівку, 158 патронів, кортик та шаблю.

Слідство триває.

Четверо із затриманих (серед яких двоє циган) перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, вони відмовляються співпрацювати зі слідством. Ще двоє підозрюваних перебувають на підписці про невиїзд, вони співпрацюють зі слідством.

Сьогодні відбудеться судове засідання, на якому підозрюваним буде обрано міру запобіжного заходу.