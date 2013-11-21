Прокуратура просить посадити "врадіївських ґвалтівників" на 10-15 років, Крашкова вимагає довічного
Прокуратура просить суд, який розглядає "врадіївську справу", засудити обвинувачених до 5-15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, сама ж жертва "врадіївських згвалтівників" Крашкова просить довічного ув’язнення для підсудних.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 21 листопада, повідомила під час дебатів прокурор, яка представляє державне обвинувачення, Наталія Висоцька.
Зокрема, державне обвинувачення просить для капітана міліції Євгена Дрижака покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років із конфіскацією всього майна, позбавлення спеціального звання "капітан" і штрафу в сумі 17 тис. грн, для лейтенанта міліції Дмитра Поліщука - 15 років ув’язнення з конфіскацією майна і позбавлення спеціального звання "лейтенант", а для єгеря Сергія Рабіненка - 10 років із конфіскацією майна.
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Прокуратура зазначила, що сприяння Рабіненка слідству є пом'якшувальною обставиною.
Для колишнього начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайла Кудринського прокурор просить призначити покарання у вигляді 5 років ув’язнення, а також позбавити його звання "майор" і оштрафувати на 17 тис. грн.
Жертва "врадіївських згвалтівників" Ірина Крашкова просить довічного ув’язнення для підсудних. Про це потерпіла сказала сьогодні під час дебатів.
"Я прошу лише справедливості, тобто довічного", - сказала Крашкова.
Вона зазначила, що міліціонери її принизили, згвалтували й хотіли вбити.
Представник постраждалої в суді Руслан Радецький зазначив, що до цих злочинів Ірина була здоровою, планувала побудувати нову сім'ю, а зараз вона - інвалід 2 групи, готується до нових операцій і відчуває постійні фізичні й душевні муки.
Як повідомляв УНІАН, прокуратура просить засудити обвинувачених у "врадіївській справі" до 5-15 років позбавлення волі з конфіскацією майна: капітана міліції Євгенія Дрижака - до позбавлення волі на 15 років із конфіскацією майна, позбавлення спеціального звання "капітан" і штрафу 17 тис. грн, лейтенанта міліції Дмитра Поліщука - 15 років ув’язнення з конфіскацією майна й позбавлення спеціального звання "лейтенант", єгеря Сергія Рабіненка - 10 років із конфіскацією майна, а колишнього начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайла Кудринського - 5 років ув’язнення, позбавлення звання "майор" і штрафу 17 тис. грн.
Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.
28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.
5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненко інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.
26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня. Сьогодні в суді почалися дебати.