Обвинувачений у "врадіївський справі" Поліщук заявив, що його та Дрижака "обмовили"

Обвинувачений у "врадіївській справі" лейтенант міліції Дмитро Поліщук заявив у Первомайському міському районному суді Миколаївської області, що підсудний єгер Сергій Рабіненко обмовив його і підсудного міліціонера Євгена Дрижака під впливом прокуратури, щоб отримати мінімальне покарання за скоєння злочинів проти Ірини Крашкової.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Поліщук заявив під час дебатів.

За словами підсудного, свідчення свідків і результати експертизи доводять його невинуватість. Поліщук також заявив, що в слідчому управлінні УМВС Миколаївської області пройшов детектор брехні, який показав, що говорить правду й не скоював злочинів проти Крашкової.

"Дана справа - це творіння політичне", - переконаний підсудний, оскільки 15 грудня в 132-му окрузі, до складу якого входить Врадіївка, відбудуться повторні вибори до Верховної Ради.

Поліщук вважає, що досудове слідство проведено упереджено й односторонньо та попросив суд ухвалити стосовно нього виправдувальний вирок.

Капітан міліції Євген Дрижак просить суд його виправдати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дрижак заявив сьогодні, 21 листопада, під час дебатів у Первомайському міському районному суді Миколаївської області.

"Прошу суд... виправдати мене, запобіжний захід скасувати", - сказав підсудний.

Він запевнив, що не скоював злочинів проти Ірини Крашкової і в ніч злочину був у райвідділі, а документи й наркотики в його будинок підкинули під час обшуку, та й сам обшук було проведено з порушеннями.

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На думку Дрижака, прокуратура розслідувала цю справу упереджено й односторонньо, а підсудний Сергій Рабіненко його обмовив.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура просить засудити обвинувачених у "врадіївській справі" до 5-15 років позбавлення волі з конфіскацією майна: капітана міліції Євгена Дрижака і лейтенанта міліції Дмитра Поліщука - до 15 років, єгеря Сергія Рабіненка – до 10 років, а колишнього начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайла Кудринського – до 5 років ув’язнення. При цьому прокуратура врахувала як пом'якшувальну обставину для Рабіненка - сприяння слідству.

Крашкова просить суд засудити обвинувачених у злочинах проти неї до довічного ув’язнення.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненко інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня. Сьогодні в суді почалися дебати.