У Харкові вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932–33 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, жалобні заходи пройшли у Хрестів жертвам Голодоморів і репресій у Парку пам'яті та в Молодіжному парку.

Біля меморіальних знаків був відслужений молебень, пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Після цього до монументів були покладені квіти.

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Настоятель храму Іоанна Богослова, протоієрей Віктор Маринчак, який відслужив панахиду, висловив переконання, що головною метою Голодомору та репресій було знищення національної пам’яті українців.

«Це найстрашніше з того, що могло бути. Але наш народ незнищенний. Не зважаючи на все те, що було зроблено, щоб знищити історичну пам’ять, він доніс до нас звістку про ті події. Ті, хто загинув, загинули не дарма. Сьогодні пам’ять про їх подвиг дає нам надію, дає нам силу жити далі, дає змогу відштовхнутися від цих страшних, жахливих подій і спрямувати себе в майбутнє», - сказав Марінчак.

У церемоніях взяли участь перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб, перший заступник голови обласної ради Олена Олешко, заступник харківського міського голови Марина Стаматіна, перший заступник прокурора області Володимир Суходубов, а також керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та Харківської міської ради, представники духовенства, громадських та молодіжних організацій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Харківщині в День пам’яті жертв Голодоморів відбудеться низка поминальних заходів. У тому числі, з 15:00 у прямому ефірі Харківської обласної держтелерадіокомпанії відбудеться тригодинний телемарафон, присвячений 80-й річниці Голодомору 1932-33 років.

У всіх населених пунктах області о 16:00 розпочнеться акція пам'яті «Запали свічку». На площі Свободи в Харкові жителі міста викладуть зі свічок символічний хрест і вшанують пам'ять померлих від голоду хвилиною мовчання. Також свічки запалять у вікнах будівель Харківської міської ради та Харківської облдержадміністрації.

На будівлях органів державної влади, установ та підприємств буде приспущено державний прапор із траурною стрічкою. У кожному районі області відбудеться поминальні панахиди та покладання квітів до пам’ятних знаків – Хрестів жертвам голодомору.

Довідка УНІАН. День пам'яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день, встановлений Указом Президента України в 1998 році. Відзначається в четверту суботу листопада.

У 2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. У результаті Голодомору 1932-1933 років, за різними оцінками, загинуло від 3 до 7 млн ​​осіб.