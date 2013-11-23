Cьогодні 80-і роковини Голодомору 1932-1933 років

За даними Громадського комітету зі вшанування пам’яті жертв Голодомору, у Києві відбудуться пам’ятні заходи, які розпочнуть з жалобної ходи від м. Арсенальна до Національного меморіалу жертв Голодомору. Усіх киян та тих, хто має нагоду бути в Києві, Громадський комітет запрошує зібратися для спільного вшанування загиблих від насильницької голодної смерті.

Розпочнеться хода о 14.00 біля ст. м. Арсенальна і завершиться у Національному меморіалі жертв Голодомору (Київ, вул. Лаврська, 3).

На тему: 66% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом

Напередодні в обласних центрах України відбувалися акції «Послання пам’яті», під час яких українці на великому полотні писали свої звернення до нащадків, яким випаде нагода через 20 років відзначати соті роковини Голодомору в Україні. Перед початком ходи молодь збере ці частини полотен, привезених з різних регіонів, у великий банер, який нестимуть спереду колони. Пізніше такі послання увійдуть у новий том Національної книги пам’яті.

О 15.00 біля Національного меморіалу жертв Голодомору розпочнеться панахида, яку відправлять Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет, ієрархи УГКЦ, УАПЦ, УПЦ, РКЦ. До участі запрошені представники всіх церков та релігійних організацій в Україні, дипломатичні представники, громадськість.

О 16.00 після загальнонаціональної хвилини мовчання розпочнеться акція «Запали свічку пам’яті». Біля Національного меморіалу жертв Голодомору в цю суботу запалає понад 10 тисяч свічок.

Громадський комітет зі вшанування пам’яті жертв Голодомору також закликає усіх українців о 16:00 запалити свічки пам’яті на своїх вікнах.

Жалобні заходи також пройдуть на центральних площах усіх обласних центрів України: загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам’яті». Пом’януть жертв Голодомору 23 листопада і в багатьох країнах світу.

Довідка УНІАН. Голодомор 1932–1933 років - масовий, умисно організований радянською владою голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української СРР (землі сучасної України за винятком семи західних областей, Криму і Південної Бессарабії, які тоді не входили до УРСР) і Кубані, переважну більшість населення якої становили українці. Голод настав внаслідок спланованої конфіскації урожаю зернових і всіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади, що призвело до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах і здійснювала його експорт за кордон. Причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися і ніхто з можновладців, причетних до злочину, не зазнав покарання. Впродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не тільки навмисно замовчувалося радянською владою, про нього взагалі заборонялося будь-де згадувати.

У 2003 році Український парламент назвав, а 2006 - офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. 24 країни офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу.

13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними в геноциді в Україні в 1932-33 роках.

Кримінальну справу порушила і розслідувала СБУ за фактом здійснення Голодомору-Геноциду в Україні в 1932-1933 роках.

Рішенням суду були підтверджені висновки слідчих Служби безпеки України про організацію здійснення в 1932-1933 роках на території УРСР керівництвом більшовицького тоталітарного режиму – генеральним секретарем Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків (ЦК ВКП(б)) Йосипом Сталіним (Джугашвілі), членом ЦК ВКП(б), головою Ради народних комісарів (СРСР) В’ячеславом Молотовим (Скрябіним), секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Кагановичем і Павлом Постишевим, членом ЦК ВКП(б), генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії більшовиків України (КП(б) У) Станіславом Косіором, членом ЦК ВКП(б), головою Ради народних комісарів УРСР Власом Чубарем і членом ЦК ВКП(б), другим секретарем ЦК КП(б) У Менделем Хатаєвичем, геноциду української національної групи, тобто штучного створення життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення.

Згідно з висновком судової науково-демографічної експертизи, проведеної в ході досудового слідства Інститутом демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної академії наук України, в результаті вчиненого геноциду в Україні загинули 3 млн. 941 тис. людей.

Суд констатував, що Й.Сталін (Джугашвілі), В.Молотов (Скрябін), Л.Каганович, П.Постишев, С.Косіор, В.Чубар і М.Хатаєвич вчинили злочин геноциду, передбачений ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України (геноцид), і закрив кримінальну справу у зв'язку з їх смертю.