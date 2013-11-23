На Сумщині в прикордонному селі підняли прапор Євросоюзу
19:32, 23 листопада 2013Суспільство
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На Сумщині в селі Самотоївка Краснопільського району, розташованому поруч з українсько- російським кордоном, над будівлею сільради підняли прапор Євросоюзу.
Прапор підняли над сільрадою / Фото : like.sumy.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні ввечері написав на своїй сторінці в фейсбук депутат Сумської міськради Олександр Хоруженко.
«Ну що - пішла важка артилерія. Прикордонне з Російською Федерацією село Краснопільського району Сумської області сьогодні підняло прапор ЄС поруч із державним. Прийшла молодь до голови села з вимогою підняти прапор і терміново. Так що є шанс», - написав депутат.
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Як повідомляв УНІАН, Хоруженко був ініціатором прийняття міськрадою рішення про використання в м.Суми нарівні з Державним прапором України прапора ЄС. Подібне рішення було прийнято вперше в Україні.
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