На Сумщині в прикордонному селі підняли прапор Євросоюзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні ввечері написав на своїй сторінці в фейсбук депутат Сумської міськради Олександр Хоруженко.

«Ну що - пішла важка артилерія. Прикордонне з Російською Федерацією село Краснопільського району Сумської області сьогодні підняло прапор ЄС поруч із державним. Прийшла молодь до голови села з вимогою підняти прапор і терміново. Так що є шанс», - написав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, Хоруженко був ініціатором прийняття міськрадою рішення про використання в м.Суми нарівні з Державним прапором України прапора ЄС. Подібне рішення було прийнято вперше в Україні.